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EX-word DATAPLUS10 z9850 美品です
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商品の詳細
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#カシオ電子辞書
#EXword
#DATAPLUS10
#z9850
#タッチペン付き
#microSD
#理系大学生
ほとんど使用しておらず、綺麗な状態です。
新しい電池を入れて動作確認済みです。
理系の学生さんは新学期に購入されることが多いと思いますので、お使いいただければと思い出品いたしました。
ケース、コード、microSD、タッチペン、本体、未開封の粘着シート付きです。
箱と説明書はついていません。
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商品の説明
電子辞書 EX-word dataplus10 xd-z9850 | wic-capital.net
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