EX-word DATAPLUS10 z9850 美品です

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カシオ

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商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます

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#microSD
#理系大学生

ほとんど使用しておらず、綺麗な状態です。
新しい電池を入れて動作確認済みです。

理系の学生さんは新学期に購入されることが多いと思いますので、お使いいただければと思い出品いたしました。

ケース、コード、microSD、タッチペン、本体、未開封の粘着シート付きです。

箱と説明書はついていません。

商品の説明

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