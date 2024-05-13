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EPSONプリンター ep-879aw 【動作確認済、インク付】
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￥2145税込
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商品の詳細
互換未使用インク9個もお付けします。
➕プリンターの中にもフルインク全色入っています！
中古品になります。電源も入り印刷もできるのですが、新しいプリンタを購入しましたので出品いたします。
印刷時、所々かすれる点が見られますが、当方気にせずに使用しておりました。
気にならない方お願いします。
360度スッキリデザイン、柔らかな曲面のラウンドコーナーデザインを採用したコンパクト\u0026スタイリッシュな新カラリオ。
特徴
対応インク:KUI-6CL-Lシリーズ(クマノミ)
接続方法:無線LAN、Wi-fiDirect、有線LAN、USB
自動両面印刷:対応
機能:コピー/スキャン/プリンター機能/ファックス不能
給紙:前面2段給紙、背面手差し給紙対応(1枚)
L判1枚約13秒
スマホプリント対応
外形寸法(幅×奥行×高さ):収納時349×340×142(mm)、
◾️出品物
・本体
(インクが入った状態のまま送付します)
・電源コード
・互換性インク 9個
【内訳】
ライトシアン×1
マゼンダ×1
ライトマゼンダ×2
イエロー×1
ブラック×1
シアン×3
◾️その他
箱無し
インクは全て入った状態➕9個互換インク付
EPSONEP-879AW
CART.SYST.INK:SINGLECOLOR
PCプリンタ機能有
USB有無種類:USB2.0
color:WHITE
イメージスキャナタイプ:フラットベットスキャナ
イメージセンサ:CIS
イーサネット有
カセット給紙対応:有
カラー印刷
タッチポイントタイプ:1POINTタッチ
ダイレクトプリント機能有無:PictBridge
ディスクレーベルプリント対応有
ビューパネル有
プリント方式:インクジェットプリント
メモリカードスロット有
ワイヤレスLAN有
原稿セットタイプ:固定
対応メディアタイプ:シングルタイプ
接続インタフェイス:USB端子
最大出力用紙サイズ:A4判
自動両面印刷有
複写機能有
複合機能有
電源方式(新):AC式
#セイコーエプソン
#EPSON
➕プリンターの中にもフルインク全色入っています！
中古品になります。電源も入り印刷もできるのですが、新しいプリンタを購入しましたので出品いたします。
印刷時、所々かすれる点が見られますが、当方気にせずに使用しておりました。
気にならない方お願いします。
360度スッキリデザイン、柔らかな曲面のラウンドコーナーデザインを採用したコンパクト\u0026スタイリッシュな新カラリオ。
特徴
対応インク:KUI-6CL-Lシリーズ(クマノミ)
接続方法:無線LAN、Wi-fiDirect、有線LAN、USB
自動両面印刷:対応
機能:コピー/スキャン/プリンター機能/ファックス不能
給紙:前面2段給紙、背面手差し給紙対応(1枚)
L判1枚約13秒
スマホプリント対応
外形寸法(幅×奥行×高さ):収納時349×340×142(mm)、
◾️出品物
・本体
(インクが入った状態のまま送付します)
・電源コード
・互換性インク 9個
【内訳】
ライトシアン×1
マゼンダ×1
ライトマゼンダ×2
イエロー×1
ブラック×1
シアン×3
◾️その他
箱無し
インクは全て入った状態➕9個互換インク付
EPSONEP-879AW
CART.SYST.INK:SINGLECOLOR
PCプリンタ機能有
USB有無種類:USB2.0
color:WHITE
イメージスキャナタイプ:フラットベットスキャナ
イメージセンサ:CIS
イーサネット有
カセット給紙対応:有
カラー印刷
タッチポイントタイプ:1POINTタッチ
ダイレクトプリント機能有無:PictBridge
ディスクレーベルプリント対応有
ビューパネル有
プリント方式:インクジェットプリント
メモリカードスロット有
ワイヤレスLAN有
原稿セットタイプ:固定
対応メディアタイプ:シングルタイプ
接続インタフェイス:USB端子
最大出力用紙サイズ:A4判
自動両面印刷有
複写機能有
複合機能有
電源方式(新):AC式
#セイコーエプソン
#EPSON
商品の説明
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