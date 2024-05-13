EPSONプリンター ep-879aw 【動作確認済、インク付】

商品の詳細

互換未使用インク9個もお付けします。

➕プリンターの中にもフルインク全色入っています！



中古品になります。電源も入り印刷もできるのですが、新しいプリンタを購入しましたので出品いたします。



印刷時、所々かすれる点が見られますが、当方気にせずに使用しておりました。



気にならない方お願いします。





360度スッキリデザイン、柔らかな曲面のラウンドコーナーデザインを採用したコンパクト\u0026スタイリッシュな新カラリオ。



特徴

対応インク:KUI-6CL-Lシリーズ(クマノミ)

接続方法:無線LAN、Wi-fiDirect、有線LAN、USB

自動両面印刷:対応

機能:コピー/スキャン/プリンター機能/ファックス不能

給紙:前面2段給紙、背面手差し給紙対応(1枚)

L判1枚約13秒

スマホプリント対応

外形寸法(幅×奥行×高さ):収納時349×340×142(mm)、



◾️出品物

・本体

(インクが入った状態のまま送付します)

・電源コード

・互換性インク 9個

【内訳】

ライトシアン×1

マゼンダ×1

ライトマゼンダ×2

イエロー×1

ブラック×1

シアン×3



◾️その他

箱無し

インクは全て入った状態➕9個互換インク付





EPSONEP-879AW



CART.SYST.INK:SINGLECOLOR

PCプリンタ機能有

USB有無種類:USB2.0

color:WHITE

イメージスキャナタイプ:フラットベットスキャナ

イメージセンサ:CIS

イーサネット有

カセット給紙対応:有

カラー印刷

タッチポイントタイプ:1POINTタッチ

ダイレクトプリント機能有無:PictBridge

ディスクレーベルプリント対応有

ビューパネル有

プリント方式:インクジェットプリント

メモリカードスロット有

ワイヤレスLAN有

原稿セットタイプ:固定

対応メディアタイプ:シングルタイプ

接続インタフェイス:USB端子

最大出力用紙サイズ:A4判

自動両面印刷有

複写機能有

複合機能有

電源方式(新):AC式



#セイコーエプソン

#EPSON