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Canon CS100 (新品未使用)
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￥2244税込
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商品の詳細
プレゼントで頂きましたが使う機会がない為、出品致します。
【CanonCS100】
BUSPOWERED:NO
CATEGORY_HDD:NAS
LANインタフェイス:ワイヤレス
RACKMOUNT:NO
RAID−LEVEL0:NO
RAID−LEVEL1:NO
RAID−LEVEL3:NO
RAID−LEVEL5:NO
RAID−LEVELOTH:NO
THUNDERBOLT:NO
color:BLACK
ストレージ種類:HDD
フォームファクター種類:3.5インチ
外付けタイプ:据置
接続インタフェイス:イーサネット
本体タイプ:外付けタイプ
#キヤノン
#Canon
種類···外付けハードディスク
種類···その他
【CanonCS100】
BUSPOWERED:NO
CATEGORY_HDD:NAS
LANインタフェイス:ワイヤレス
RACKMOUNT:NO
RAID−LEVEL0:NO
RAID−LEVEL1:NO
RAID−LEVEL3:NO
RAID−LEVEL5:NO
RAID−LEVELOTH:NO
THUNDERBOLT:NO
color:BLACK
ストレージ種類:HDD
フォームファクター種類:3.5インチ
外付けタイプ:据置
接続インタフェイス:イーサネット
本体タイプ:外付けタイプ
#キヤノン
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商品の説明
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