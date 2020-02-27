Canon CS100 (新品未使用)

商品の詳細

プレゼントで頂きましたが使う機会がない為、出品致します。



【CanonCS100】



BUSPOWERED:NO

CATEGORY_HDD:NAS

LANインタフェイス:ワイヤレス

RACKMOUNT:NO

RAID−LEVEL0:NO

RAID−LEVEL1:NO

RAID−LEVEL3:NO

RAID−LEVEL5:NO

RAID−LEVELOTH:NO

THUNDERBOLT:NO

color:BLACK

ストレージ種類:HDD

フォームファクター種類:3.5インチ

外付けタイプ:据置

接続インタフェイス:イーサネット

本体タイプ:外付けタイプ



#キヤノン

#Canon





種類···外付けハードディスク



種類···その他