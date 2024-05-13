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BOSE QC45 ヘッドホン
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商品の詳細
ノイズキャンセリング···ノイズキャンセリングあり
使わなくなったので出品致しました。通話もかなり快適にできます。
若干使用感はございますが、完全消毒してお渡し致します。お値下げ多少は可能です。
商品の説明
Bose QuietComfort 45 headphones ワイヤレスヘッドホン Bluetooth ノイズキャンセリング マイク付 トリプルブラック 最大24時間再生 有線対応
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QuietComfort 45 Noise Cancelling Smart Headphones | ボーズ
ヘッドホン Bose QuietComfort 45 Headphones Black QuietComfort45BLK [Bluetooth /ノイズキャンセリング対応]
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