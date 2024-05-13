BOSE QC45 ヘッドホン

商品の詳細

接続タイプ···ワイヤレス



ノイズキャンセリング···ノイズキャンセリングあり



使わなくなったので出品致しました。通話もかなり快適にできます。

若干使用感はございますが、完全消毒してお渡し致します。お値下げ多少は可能です。