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BOSE QC45 ヘッドホン

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商品の詳細

接続タイプ···ワイヤレス

ノイズキャンセリング···ノイズキャンセリングあり

使わなくなったので出品致しました。通話もかなり快適にできます。
若干使用感はございますが、完全消毒してお渡し致します。お値下げ多少は可能です。

商品の説明

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