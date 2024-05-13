Canon EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM

商品の詳細

※水没したレンズになります※

レンズが落下した際の傷が多々あります

レンズの中には水が入ってます。

ピントリング、ズームリングには砂が絡み動きが良好ではありません。

10枚目のように当レンズを装着するとファインダー内が曇っていてAFを合わせることが出来ません。(接触エラー表記なし)

治せる方、部品取りなどにご使用下さい

※万が一の事がありましても責任は負いませんのでご了承ください※