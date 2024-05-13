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Canon EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM

キヤノン

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商品の詳細

※水没したレンズになります※
レンズが落下した際の傷が多々あります
レンズの中には水が入ってます。
ピントリング、ズームリングには砂が絡み動きが良好ではありません。
10枚目のように当レンズを装着するとファインダー内が曇っていてAFを合わせることが出来ません。(接触エラー表記なし)
治せる方、部品取りなどにご使用下さい
※万が一の事がありましても責任は負いませんのでご了承ください※

商品の説明

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