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Canon EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM
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商品の詳細
レンズが落下した際の傷が多々あります
レンズの中には水が入ってます。
ピントリング、ズームリングには砂が絡み動きが良好ではありません。
10枚目のように当レンズを装着するとファインダー内が曇っていてAFを合わせることが出来ません。(接触エラー表記なし)
治せる方、部品取りなどにご使用下さい
※万が一の事がありましても責任は負いませんのでご了承ください※
商品の説明
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