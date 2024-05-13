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パナソニックエコキュート台所リモコン　HE-TQFJM

パナソニック

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パナソニックエコキュート台所リモコン　HE-TQFJM
パナソニックエコキュート台所リモコン　HE-TQFJM
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

パナソニック　エコキュート台所リモコンです。

HE-TQFJM


浴室リモコンが故障した為購入しましたが、台所用は必要無いのでお譲りします。

新品ですが撮影のため箱から出しました。

商品の説明

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