EPOMAKER EK68 65%レイアウト ゲーミングキーボード

商品の詳細

○EPOMAKEREK6865%レイアウトゲーミングキーボードガスケットNKROホットスワップ対応2.4Ghz/Bluetooth5.0/USB-C有線メカニカルノブ付き南向きLED3000mAhバッテリーRGBバックライトWin/Mac用(FlamingoSwitch,PurpleBlack)

○EPOMAKERWisteriaタクタイルメカニカルキーボードスイッチセット5ピン工場潤滑30ピーススイッチPOMPTFEステム20.4mmスプリング付きゲーミングキーボードDIY用MXキーキャップ対応(Wisteria,Tactile)



使わないので売りたいと思います。

2,3回程度しか使っていません。

キーボードとキーボードスイッチの2個セットです。

あくまで中古品ですので神経質な方のご購入はご遠慮ください。