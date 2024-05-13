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EPOMAKER EK68 65%レイアウト ゲーミングキーボード
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商品の詳細
○EPOMAKEREK6865%レイアウトゲーミングキーボードガスケットNKROホットスワップ対応2.4Ghz/Bluetooth5.0/USB-C有線メカニカルノブ付き南向きLED3000mAhバッテリーRGBバックライトWin/Mac用(FlamingoSwitch,PurpleBlack)
○EPOMAKERWisteriaタクタイルメカニカルキーボードスイッチセット5ピン工場潤滑30ピーススイッチPOMPTFEステム20.4mmスプリング付きゲーミングキーボードDIY用MXキーキャップ対応(Wisteria,Tactile)
使わないので売りたいと思います。
2,3回程度しか使っていません。
キーボードとキーボードスイッチの2個セットです。
あくまで中古品ですので神経質な方のご購入はご遠慮ください。
○EPOMAKERWisteriaタクタイルメカニカルキーボードスイッチセット5ピン工場潤滑30ピーススイッチPOMPTFEステム20.4mmスプリング付きゲーミングキーボードDIY用MXキーキャップ対応(Wisteria,Tactile)
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キーボードとキーボードスイッチの2個セットです。
あくまで中古品ですので神経質な方のご購入はご遠慮ください。
商品の説明
EPOMAKER EK68 65%レイアウト ゲーミングキーボード ガスケット NKRO ホットスワップ対応 2.4Ghz/Bluetooth 5.0/USB-C有線 メカニカル ノブ付き 南向きLED 3000mAhバッテリー RGBバックライト Win/Mac用 (Budgerigar ...
EPOMAKER EK68 65%レイアウト ゲーミングキーボード ガスケット NKRO ホットスワップ対応 2.4Ghz/Bluetooth 5.0/USB-C有線 メカニカル ノブ付き 南向きLED 3000mAhバッテリー RGBバックライト Win/Mac用 (Budgerigar ...
EPOMAKER EK68 65%レイアウト ゲーミングキーボード ガスケット NKRO ホットスワップ対応 2.4Ghz/Bluetooth 5.0/USB-C有線 メカニカル ノブ付き 南向きLED 3000mAhバッテリー RGBバックライト Win/Mac用 (Wisteria ...
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EPOMAKER EK68 65%レイアウト ゲーミングキーボード ガスケット NKRO ホットスワップ対応 2.4Ghz/Bluetooth 5.0/USB-C有線 メカニカル ノブ付き 南向きLED 3000mAhバッテリー RGBバックライト Win/Mac用(Flamingo Switch, ...
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EPOMAKER EK68 65% ゲーミングキーボードキット ワイヤレス2.4Ghz/Bluetooth 5.0/USB-C有線 PCB取り付けプレート DIYキット ホットスワップ対応 ガスケットマウント 南向きLED VIAプログラマブル ノブ付き Win/Mac用ロータリー ...
EPOMAKER EK68 – EPOMAKER-JP
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EPOMAKER EK68 – EPOMAKER-JP
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