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【動作確認】Z270 Extreme4 ASRock マザーボード
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商品の詳細
ASRock（アスロック）のマザーボードZ270Extreme4です。
z270チップセットを搭載したATXマザーボードです。
第7世代および第6世代IntelCorei7/i5/i3/Pentium/Celeronプロセッサーに対応(ソケット1151)です。
付属品はI/Oパネルです。その他はございません。写真のものがすべてです。
動作確認済みですが、配送トラブル、相性問題、商品すり替え等を踏まえ、ジャンクということにご理解いただき購入してください。
#マザーボード
#マザボ
#asrock
#アスロック
#z270
#i7
#i5
#i3
#intel
#core
#windows11
#windows10
種類···マザーボード
ASRockZ270Extreme4
種類···マザーボード
z270チップセットを搭載したATXマザーボードです。
第7世代および第6世代IntelCorei7/i5/i3/Pentium/Celeronプロセッサーに対応(ソケット1151)です。
付属品はI/Oパネルです。その他はございません。写真のものがすべてです。
動作確認済みですが、配送トラブル、相性問題、商品すり替え等を踏まえ、ジャンクということにご理解いただき購入してください。
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#i7
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#windows10
種類···マザーボード
ASRockZ270Extreme4
種類···マザーボード
商品の説明
ASRock Intel Z270チップセット搭載 ATXマザーボード Z270 Extreme4
ASRock Intel Z270チップセット搭載 ATXマザーボード Z270 Extreme4
ASRock Intel Z270チップセット搭載 ATXマザーボード Z270 Extreme4
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