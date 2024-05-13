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Surface pro x LTEモデル　13インチ

マイクロソフト

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Surface pro x LTEモデル　13インチ
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商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます。
本日(9/2)に総額18万ほどで購入しましたが、なんか違うなと思ったので出品いたします。(欠陥品などではございません。)

開封してますが、ペンを数回使っただけで傷や汚れありません。外観は新品そのものです。
ぜひよろしくお願いいたします。
キーボード付きです。

8GB256GB

画面サイズ···13～14.4インチ

メモリ···8～15GB

SSD容量···256～511GB

商品の説明

Surface pro x LTEモデル　13インチ
マイクロソフト Surface Pro X/Microsoft SQ1 / Office H&B 2019搭載 / 13インチ / SQ1 / 8GB / 256GB / LTE/ブラック MNY-00011

Surface pro x LTEモデル　13インチ
マイクロソフト Surface Pro X/Microsoft SQ2 / Office H&B 2019搭載 / 13インチ / SQ2 /16GB / 256GB / LTE/プラチナ 1WT-00011

Surface pro x LTEモデル　13インチ
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Surface pro x LTEモデル　13インチ
マイクロソフト Surface Pro X/Microsoft SQ2 / Office H&B 2019搭載 / 13インチ / SQ2 /16GB / 256GB / LTE/プラチナ 1WT-00011

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マイクロソフト Surface Pro X/Microsoft SQ2 / Office H&B 2019搭載 / 13インチ / SQ2 /16GB / 256GB / LTE/プラチナ 1WT-00011

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