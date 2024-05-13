- 当日発送
- 送料無料
Surface pro x LTEモデル 13インチ
- 販売価格 ：
-
￥36250税込
- 獲得ポイント ：
- 356ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
本日(9/2)に総額18万ほどで購入しましたが、なんか違うなと思ったので出品いたします。(欠陥品などではございません。)
開封してますが、ペンを数回使っただけで傷や汚れありません。外観は新品そのものです。
ぜひよろしくお願いいたします。
キーボード付きです。
8GB256GB
画面サイズ···13～14.4インチ
メモリ···8～15GB
SSD容量···256～511GB
商品の説明
マイクロソフト Surface Pro X/Microsoft SQ1 / Office H&B 2019搭載 / 13インチ / SQ1 / 8GB / 256GB / LTE/ブラック MNY-00011
マイクロソフト Surface Pro X/Microsoft SQ2 / Office H&B 2019搭載 / 13インチ / SQ2 /16GB / 256GB / LTE/プラチナ 1WT-00011
Surface Pro X - モバイルに最適な Pro - Microsoft Surface
マイクロソフト Surface Pro X/Microsoft SQ2 / Office H&B 2019搭載 / 13インチ / SQ2 /16GB / 256GB / LTE/プラチナ 1WT-00011
マイクロソフト Surface Pro X/Microsoft SQ2 / Office H&B 2019搭載 / 13インチ / SQ2 /16GB / 256GB / LTE/プラチナ 1WT-00011
マイクロソフト Surface Pro X/Microsoft SQ1 / Office H&B 2019搭載 / 13インチ / SQ1 / 8GB / 256GB / LTE/ブラック MNY-00011
Surface Pro X - モバイルに最適な Pro - Microsoft Surface
Surface Pro X - モバイルに最適な Pro - Microsoft Surface
Surface Pro X (SQ1/8GB/256GB) LTEモデル - ブラック | Joshin web ...
Surface Pro X 本日 1 月 7 日 (火) より予約受付を開始、 1 月 14 日 ...
Surface Pro X - モバイルに最適な Pro - Microsoft Surface
Surface Pro X - モバイルに最適な Pro - Microsoft Surface
Surface Pro X LTE ブラック 1WT-00024 ［13.0型 /Microsoft SQ2 /SSD ...
マイクロソフト