- 当日発送
- 送料無料
SABRENT PCIe M.2 1TB SSD
- 販売価格 ：
-
￥2964税込
- 獲得ポイント ：
- 229ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
SABRENTSSD1TB、M.2SSD1TB、NVMe1TBPCIeM.22280、内蔵SSD速度最大3400MB(SB-ROCKET-1TB)
インターフェース:M.2PCIeGen3x4PCle3.1準拠／NVMe1.3準拠。
APST、ASPM、L1.2の電源管理対応。
SMART、TRIMコマンド対応。ONFi2.3、ONFi3.0、ONFi3.2、ONFi4.0インターフェース対応。
高度なウェアレベリング、不良ブロック管理、オーバープロビジョニング。
商品の説明
SABRENT SSD 1TB、M.2 SSD 1TB、NVMe 1TB PCIe 4.0 M.2 2230、内蔵SSD速度最大4750MB、DRAMレス低消費電力、Steam DeckやMicrosoft Surfaceなどに対応した高性能SSD（SB-2130-1TB）
SABRENT SSD 1TB、PS5に対応、M.2 SSD 1TB、PCIe 4.0 M.2 SSD、NVMe 1TB、Gen4 M.2 2280、内蔵SSD最大5500MB/秒 ロケット4 エクストリームパフォーマンス (SB-ROCKET-NVMe4-1TB)
SABRENT SSD 1TB、M.2 SSD 1TB、NVMe 1TB PCIe M.2 2242、内蔵SSD速度最大2500MB、DRAMレス低消費電力、高性能SSD(SB-1342-1TB)
SABRENT SSD 1TB、PS5に対応、M.2 PS5ヒートシンク付 M.2 SSD 1TB PCIe 4.0 M.2 SSD NVMe 1TB、Gen4 M.2 2280、内蔵SSD速度最大5500MB/秒 ロケット4 エクストリームパフォーマンス ...
SABRENT SSD 1TB、PS5に対応、M.2 SSD 1TB、PCIe 4.0 M.2 SSD、NVMe 1TB、Gen4 M.2 2280、内蔵SSD最大5500MB/秒 ロケット4 エクストリームパフォーマンス (SB-ROCKET-NVMe4-1TB)
SABRENT SSD 1TB、M.2 SSD 1TB、NVMe 1TB PCIe M.2 2280、内蔵SSD速度最大3400MB (SB-ROCKET-1TB)
SABRENT SSD 1TB、PS5に対応、M.2 SSD 1TB、PCIe 4.0 M.2 SSD、NVMe 1TB、Gen4 M.2 2280、内蔵SSD最大7000MB/秒 ロケット4 PLUS エクストリームパフォーマンス (SB-RKT4P-1TB)
SABRENT SSD 1TB、PS5に対応、M.2 PS5ヒートシンク付 M.2 SSD 1TB PCIe 4.0 M.2 SSD NVMe 1TB、Gen4 M.2 2280、内蔵SSD速度最大7000MB/秒 ロケット4 PLUS エクストリームパフォーマンス ...
SABRENT SSD 1TB、M.2 SSD 1TB、NVMe 1TB PCIe 4.0 M.2 2230、内蔵SSD速度最大4750MB、DRAMレス低消費電力、Steam DeckやMicrosoft Surfaceなどに対応した高性能SSD（SB-2130-1TB）
SABRENT SSD 1TB、M.2 SSD 1TB、NVMe 1TB PCIの通販 by チロル ｜ラクマ
Sabrent 512GB ロケットNVMe PCIe M.2 2242 www.mj-company.co.jp
SABRENT SSD 1TB、M.2 SSD 1TB、NVMe 1TB PCIe 4.0 M.2 2230、内蔵SSD速度最大4750MB、DRAMレス低消費電力、Steam DeckやMicrosoft Surfaceなどに対応した高性能SSD（SB-2130-1TB）
Sabrent 4TB Rocket NVMe PCIe M.2 2280 Internal SSD (SB-ROCKET-4TB ...
お得な特別割引価格） 1TB SSD 2230 M.2 NVMe4.0 deck用 steam その他 ...