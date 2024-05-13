SABRENT PCIe M.2 1TB SSD



SABRENT SSD 1TB、M.2 SSD 1TB、NVMe 1TB PCIe 4.0 M.2 2230、内蔵SSD速度最大4750MB、DRAMレス低消費電力、Steam DeckやMicrosoft Surfaceなどに対応した高性能SSD（SB-2130-1TB）



SABRENT SSD 1TB、PS5に対応、M.2 SSD 1TB、PCIe 4.0 M.2 SSD、NVMe 1TB、Gen4 M.2 2280、内蔵SSD最大5500MB/秒 ロケット4 エクストリームパフォーマンス (SB-ROCKET-NVMe4-1TB)



SABRENT SSD 1TB、M.2 SSD 1TB、NVMe 1TB PCIe M.2 2242、内蔵SSD速度最大2500MB、DRAMレス低消費電力、高性能SSD(SB-1342-1TB)



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SABRENT SSD 1TB、M.2 SSD 1TB、NVMe 1TB PCIe M.2 2280、内蔵SSD速度最大3400MB (SB-ROCKET-1TB)



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