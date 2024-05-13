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【新品】X550-T2 10G コンバージドネットワークアダプタ バルク品

Bspoon

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【新品】X550-T2 10G コンバージドネットワークアダプタ バルク品
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商品の詳細

X550-T2
イーサネット・コンバージド・ネットワーク・アダプタX550-T2バルク品
・10GBase-T10GigabitEthernetカード
・PCIExpress3.0x8
・ポート：RJ-45x2

通常サイズブラケット、ロープロファイルブラケット、ドライバCDが付属しています。

商品の説明

【新品】X550-T2 10G コンバージドネットワークアダプタ バルク品
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