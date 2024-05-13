  • CORSAIR DDR4-2666MHz 32GB [8GB×4枚]
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CORSAIR DDR4-2666MHz 32GB [8GB×4枚]

コルセア

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商品の詳細

VENGEANCERGBPROシリーズ
CMW16GX4M2A2666C16W

商品の説明

CORSAIR DDR4-2666MHz 32GB [8GB×4枚]
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