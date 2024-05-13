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炭型電熱機 野々田商店 電熱確認済み MA733
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商品の詳細
直径 約16.0ｃｍ
サビ・ヨゴレ・キズ・イタミ有
神経質な方のご入札はご遠慮ください。
画像の色合い等は、パソコン・撮影機器・照明灯から現物とは多少の異なる場合がございます。
質問等がある場合は、必ず落札前にお願い致します。
出品商品は、落札決算後2〜3日程度、発送には日にち頂いてますので、ご理解の上、落札ください
＃炭型電熱器＃茶道具
サビ・ヨゴレ・キズ・イタミ有
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＃炭型電熱器＃茶道具
商品の説明
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