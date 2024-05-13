炭型電熱機　野々田商店　電熱確認済み 　MA733

利用可

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

在庫あり

商品の詳細

直径 約16.0ｃｍ



サビ・ヨゴレ・キズ・イタミ有

神経質な方のご入札はご遠慮ください。



画像の色合い等は、パソコン・撮影機器・照明灯から現物とは多少の異なる場合がございます。



質問等がある場合は、必ず落札前にお願い致します。



出品商品は、落札決算後2〜3日程度、発送には日にち頂いてますので、ご理解の上、落札ください

＃炭型電熱器＃茶道具