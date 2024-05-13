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Fujitsu arrows hello（アローズ ハロー）

富士通

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Fujitsu arrows hello（アローズ ハロー）
Fujitsu arrows hello（アローズ ハロー）
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商品の詳細

ご覧頂きありがとうございます。
Fujitsuの翻訳機arrowshelloになります。
品名：arrowshelloAT01
型名：ATMD01001
色名：紅（BENI）
数量：２個
新品未開封品です。
商品の詳細につきましてはカタログ画像をご参照下さい。
宜しくお願いします。

商品の説明

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