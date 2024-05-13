新品 希少 L champion golf USA zip jacket 紺

商品の詳細

希少なフーディー 限定一着限り



プロ仕様モデル



定価税込14080円のお品





追加生産なく

希少なアイテムカラー

ありますうちにご利用ください。



肌寒い日のラウンドにおすすめ

年間幅広く着用頂ける素材感です。





追跡あり発送

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championgolf

チャンピオンゴルフ

Wrap-airziphoodie

c3-rg101



ラップエアー



チャンピオンゴルフジップアップパーカー



プロ使用モデル



カラーネイビー 紺



サイズメンズL



胸囲93～99cm

身長172～178cm



肩幅:49cm袖丈:62cm身幅:55cm

着丈:68cm桁丈:85.5cm

自宅採寸

若干の誤差ご了承ください。



若干のおたたみシワご了承ください。透明ビニールに入れて自宅保管になります。

紙タグの折はご了承ください。



まるで空気をまとったような軽い着心地の素材「Wrap-Air」。ストレッチ性があり動きやすくスタイリッシュなシルエットに加えて通気性にも優れた3層構造素材。



《機能》【通気】【ストレッチ】



《素材》

Wrap-AirVent

(ポリエステル71%レーヨン24%ポリウレタン4%ナイロン1%)



定価税込14080円＋手数料10%送料500円 宅急便コンパクト発送

込み価格16144円のところ

定価以下にてお譲り致しております。



バスケットボール他ゴルフ野球テニス

バレーボールバドミントンサッカー

フットサルラグビーフットボール

フィットネスヨガヒップホップダンス

ジムトレーニングランニングジョギング

各スポーツトレーニング

ストリートファッションにもオススメです。