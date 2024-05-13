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美品✨ピークパフォーマンス W ANIMA Jacket スキー スノボ ウェア
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￥8856税込
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商品の詳細
ご覧頂きありがとうございます⭐︎
ご購入前に必ずプロフィールのご確認をお願い致します。
★ブランド名:PeakPerformanceピークパフォーマンス
★カラー：朱色のような色味です
★サイズ：タグ表記S
肩幅:41
身幅:49
着丈:66
袖丈:65
全てcmです。
平置き素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。
★状態：
一度着用後、クリーニング済み。
かなり綺麗な状態かと思います！
フード取り外し可能です。
中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。
★自宅保管していた素人管理のものとなります。
細かな傷や汚れ等見逃しがある場合もありますので、ご理解の上ご購入お願いいたします。
小さく折り畳んでの発送になります。
*・゜゜・*:.。..。.:*・・*:.。..。.:*・゜゜・*
他にもメンズ、レディース、トップス、Tシャツ、カーディガン、スカート、ワンピース、ジャケット、シャツ、ダウン、アウター、ブルゾン、デニム、パンツ、バッグ、靴、サンダル、パンプスなどいろいろ出品しておりますので
ぜひご覧ください♪(^^)
#No.2500
#AVS093
カラー···レッド
サイズ···S
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★ブランド名:PeakPerformanceピークパフォーマンス
★カラー：朱色のような色味です
★サイズ：タグ表記S
肩幅:41
身幅:49
着丈:66
袖丈:65
全てcmです。
平置き素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。
★状態：
一度着用後、クリーニング済み。
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#No.2500
#AVS093
カラー···レッド
サイズ···S
商品の説明
W Anima Jacket – UPLNDオンラインストア
W Anima Jacket
W Anima Jacket
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ピークパフォーマンス PeakPerformance W Anima Jacket G66595008 45G ...
ヨドバシ.com - ピークパフォーマンス Peak Performance W Anima ...
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PeakPerformance ピークパフォーマンスW Anima Jacket | labiela.com
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