美品✨ピークパフォーマンス W ANIMA Jacket スキー スノボ ウェア

商品の詳細

ご覧頂きありがとうございます⭐︎

ご購入前に必ずプロフィールのご確認をお願い致します。



★ブランド名:PeakPerformanceピークパフォーマンス



★カラー：朱色のような色味です



★サイズ：タグ表記S

肩幅:41

身幅:49

着丈:66

袖丈:65

全てcmです。

平置き素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。



★状態：

一度着用後、クリーニング済み。

かなり綺麗な状態かと思います！

フード取り外し可能です。

中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。



★自宅保管していた素人管理のものとなります。

細かな傷や汚れ等見逃しがある場合もありますので、ご理解の上ご購入お願いいたします。



小さく折り畳んでの発送になります。



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他にもメンズ、レディース、トップス、Tシャツ、カーディガン、スカート、ワンピース、ジャケット、シャツ、ダウン、アウター、ブルゾン、デニム、パンツ、バッグ、靴、サンダル、パンプスなどいろいろ出品しておりますので

ぜひご覧ください♪(^^)





#No.2500

#AVS093



カラー···レッド

サイズ···S