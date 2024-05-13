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【新品未使用タグ付】テーラーメイド ゴルフウェア ハーフパンツ Sサイズ
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￥1800税込
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商品の詳細
カラー···イエロー
種類···パンツ
サイズ···S
丈···半ズボン・ハーフパンツ
新品未使用タグ付テーラーメイドゴルフウェア
ハーフパンツ
ライトイエロー系
定価15400円
Sサイズ
ウエスト74cm
【発送】
簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。
仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。
注意事項未使用タグ付ですが、状態は写真でご判断ください。
見たい箇所あればご質問ください。
未使用品ですが、1度人の手に渡っておりますことをご理解の上ご購入ください。
種類···パンツ
サイズ···S
丈···半ズボン・ハーフパンツ
新品未使用タグ付テーラーメイドゴルフウェア
ハーフパンツ
ライトイエロー系
定価15400円
Sサイズ
ウエスト74cm
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注意事項未使用タグ付ですが、状態は写真でご判断ください。
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商品の説明
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