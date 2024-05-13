【新品未使用タグ付】テーラーメイド ゴルフウェア ハーフパンツ Sサイズ

商品の詳細

カラー···イエロー

種類···パンツ

サイズ···S

丈···半ズボン・ハーフパンツ



新品未使用タグ付テーラーメイドゴルフウェア

ハーフパンツ

ライトイエロー系



定価15400円



Sサイズ

ウエスト74cm



【発送】

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



注意事項未使用タグ付ですが、状態は写真でご判断ください。



見たい箇所あればご質問ください。

未使用品ですが、1度人の手に渡っておりますことをご理解の上ご購入ください。