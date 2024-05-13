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テーラーメイド

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1800税込

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【新品未使用タグ付】テーラーメイド ゴルフウェア ハーフパンツ Sサイズ
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

カラー···イエロー
種類···パンツ
サイズ···S
丈···半ズボン・ハーフパンツ

新品未使用タグ付テーラーメイドゴルフウェア
ハーフパンツ
ライトイエロー系

定価15400円

Sサイズ
ウエスト74cm

【発送】
簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。
仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

注意事項未使用タグ付ですが、状態は写真でご判断ください。

見たい箇所あればご質問ください。
未使用品ですが、1度人の手に渡っておりますことをご理解の上ご購入ください。

商品の説明

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