マルボン トレーナー ゴルフ ウェア Tシャツ長袖 トップス 男女兼用 ...

利用可

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

在庫あり

商品の詳細

マルボントレーナーゴルフウェアTシャツ長袖トップス男女兼用



新品未使用です。



カラー：グリーン

サイズ:XS/S/M/L/XL/XXL



サイズ表は写真4をご覧ください。





※素人採寸のため、若干の誤差（1-2cm)がある場合があります。



※海外モデルのため日本製のものと表記やタグが異なります。御了承下さいませ。