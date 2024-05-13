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メンズ52 MU SPORTS ミンクウール混 刺繍 ニットセーター ゴルフ 黒
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￥2808税込
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商品の詳細
MUSPORTS、ニットです。
サイズ:52
平置き実寸(cm)
→肩幅50、身幅56、袖丈65、着丈67cm程度(多少の誤差はご容赦ください)
素材:レーヨン41、ナイロン38、ウール7、アンゴラ7、アクリル5、ミンク2
状態:多少の毛羽感など風合い。
大きなダメージなど見られません。
サイズ:52
平置き実寸(cm)
→肩幅50、身幅56、袖丈65、着丈67cm程度(多少の誤差はご容赦ください)
素材:レーヨン41、ナイロン38、ウール7、アンゴラ7、アクリル5、ミンク2
状態:多少の毛羽感など風合い。
大きなダメージなど見られません。
商品の説明
メンズ52 MU SPORTS ミンクウール混 刺繍 ニットセーター ゴルフ 黒
メンズ52 MU SPORTS ミンクウール混 刺繍 ニットセーター ゴルフ 黒
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