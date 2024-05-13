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メンズ52 MU SPORTS ミンクウール混 刺繍 ニットセーター ゴルフ 黒

ミエコウエサコ

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2808税込

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メンズ52 MU SPORTS ミンクウール混 刺繍 ニットセーター ゴルフ 黒
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

MUSPORTS、ニットです。

サイズ:52

平置き実寸(cm)
→肩幅50、身幅56、袖丈65、着丈67cm程度(多少の誤差はご容赦ください)

素材:レーヨン41、ナイロン38、ウール7、アンゴラ7、アクリル5、ミンク2

状態:多少の毛羽感など風合い。
大きなダメージなど見られません。

商品の説明

メンズ52 MU SPORTS ミエコウエサコ ミンクウール混 バックボーダー 刺繍 ニット セーター ゴルフ 黒
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