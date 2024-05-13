テレマークスキー ブーツ アゾロ エクストリーム - ブーツ(男性用)

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テレマークスキー　ブーツ　アゾロ　エクストリーム

Pspoon

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テレマークスキー　ブーツ　アゾロ　エクストリーム
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商品の詳細

多分30年位前に秀岳莊でテレマークスキーを扱いだした頃に買って
プラスティクテレマークブーツが登場するまで使用。なので使用頻度はさほど多くなく10年位は履いたでしょうか？足入れの上の部分の革が劣化して傷ついています。

商品の説明

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