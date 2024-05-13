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Ｗジャガード クルーネックニットプルオーバー ＜ロゴ柄＞

ジャックバニー

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Ｗジャガード クルーネックニットプルオーバー ＜ロゴ柄＞
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商品の詳細

Ｗジャガードクルーネックニットプルオーバー＜ロゴ柄＞

商品番号26322700241120
DETAILS
¥16,500（税込）

色:ネイビー
サイズ:1

一度試着しましたが
似合わなかったため、お譲りできればと思います。

商品の説明

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