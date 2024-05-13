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Callaway　キャロウェイ　X-12 ビッグバーサ　アイアンセット

キャロウェイゴルフ

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Callaway　キャロウェイ　X-12 ビッグバーサ　アイアンセット
Callaway　キャロウェイ　X-12 ビッグバーサ　アイアンセット
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商品の詳細

種類...アイアン
Callaway　キャロウェイ
X-12BIGBERTHAビッグバーサ
アイアンセット
カーボンシャフト
5.6.7.8.9.A.S.P
FLEXR9.P
FLEXS5.6.7.8.A.S
FLEX混合のセットになります。
一番使う９とＰを柔めで揃えてます。
中古品になりますので、ご理解の上　
ご購入よろしくお願いします。
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商品の説明

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