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ドロミテ DOLOMITE DIVA9.7 23.0-23.5 スキーブーツ
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商品の詳細
とても綺麗です
不具合箇所無し
size23.0-23.5
ソール長270
送料込みでお安くお譲り致します
サイズ···23〜23.5cm
#スキーブーツ
#サロモン
#SALOMON
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#ノルディカ
#ロシニョール
#アトミック
#フィッシャー
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商品の説明
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