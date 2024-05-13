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【美品】コロンビア スキー・スノーウエア子ども服 リバーシブル オムニシールド
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￥2803税込
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商品の詳細
リバーシブル仕様の子ども用スノーウエアです。
6-7歳用となっています。
肩のところのマジックテープでサイズ調節ができます。
☆超撥水加工のオムニシールド（OMNISHIELD）
1回着用したのみです。
#スノーウエア#スキーウエア#コロンビア
6-7歳用となっています。
肩のところのマジックテープでサイズ調節ができます。
☆超撥水加工のオムニシールド（OMNISHIELD）
1回着用したのみです。
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商品の説明
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