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【美品】コロンビア スキー・スノーウエア子ども服 リバーシブル オムニシールド

コロンビア

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【美品】コロンビア スキー・スノーウエア子ども服 リバーシブル オムニシールド
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商品の詳細

リバーシブル仕様の子ども用スノーウエアです。
6-7歳用となっています。

肩のところのマジックテープでサイズ調節ができます。
☆超撥水加工のオムニシールド（OMNISHIELD）

1回着用したのみです。

#スノーウエア#スキーウエア#コロンビア

商品の説明

【美品】コロンビア スキー・スノーウエア子ども服 リバーシブル オムニシールド
【Kids】ダブルフレーク セット

【美品】コロンビア スキー・スノーウエア子ども服 リバーシブル オムニシールド
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