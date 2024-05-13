【美品】コロンビア スキー・スノーウエア子ども服 リバーシブル オムニシールド

商品の詳細

リバーシブル仕様の子ども用スノーウエアです。

6-7歳用となっています。



肩のところのマジックテープでサイズ調節ができます。

☆超撥水加工のオムニシールド（OMNISHIELD）



1回着用したのみです。



#スノーウエア#スキーウエア#コロンビア