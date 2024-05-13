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ブラックダイアモンド リーコンストレッチシェル
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￥12250税込
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商品の詳細
ブラックダイアモンドリーコンストレッチシェル
中古美品
サイズMブルー
2シーズン使用しました。使用日数は15日程度かと思います。
写真にあるように使用によるスレや汚れありますがキレイな方かと思います。
主観なので写真にてご確認下さい。
ノークレームノーリターンでお願いいたします。
カラー...ブルー
サイズ...M
中古美品
サイズMブルー
2シーズン使用しました。使用日数は15日程度かと思います。
写真にあるように使用によるスレや汚れありますがキレイな方かと思います。
主観なので写真にてご確認下さい。
ノークレームノーリターンでお願いいたします。
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商品の説明
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