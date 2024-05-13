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【新品・タグ付】NOEL REUSSIR ノエルレウシール プルオーバー ブルー
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￥2262税込
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商品の詳細
☆24時間以内発送
☆新品・タグ付き
定価:¥24,500
■ブランド
NOELREUSSIRノエルレウシール
■アイテム
RetroGraphicPulloverJacket
レトログラフィックプルオーバージャケット
■カラー
Blueブルー
■サイズ
3（Lサイズ相当）
着丈:69cm
身幅:62cm
裄丈:88cm
■素材
表地:ポリエステル100%
裏地:ポリエステル100%
リブ:ポリエステル73%綿24%ポリウレタン3%
■生産国
中国
■状態
新品・未使用・タグ付きです。
■ブランド詳細
業界初の「モードストリート」を提案する「NOELREUSSIR」は、海外コレクションブランドを思わせる感度の高さと従来のゴルフスタイルを振り切る、エッジの効いたデザインが特徴。
普段使いもできるストリートスタイルのウェアが揃います。
種類···ジャケット
カラー···ブルー
サイズ···L
丈···長袖
☆他にも様々な商品出品中☆
#izuizushop
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定価:¥24,500
■ブランド
NOELREUSSIRノエルレウシール
■アイテム
RetroGraphicPulloverJacket
レトログラフィックプルオーバージャケット
■カラー
Blueブルー
■サイズ
3（Lサイズ相当）
着丈:69cm
身幅:62cm
裄丈:88cm
■素材
表地:ポリエステル100%
裏地:ポリエステル100%
リブ:ポリエステル73%綿24%ポリウレタン3%
■生産国
中国
■状態
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■ブランド詳細
業界初の「モードストリート」を提案する「NOELREUSSIR」は、海外コレクションブランドを思わせる感度の高さと従来のゴルフスタイルを振り切る、エッジの効いたデザインが特徴。
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サイズ···L
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商品の説明
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