【新品・タグ付】NOEL REUSSIR ノエルレウシール プルオーバー ブルー

商品の詳細

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☆新品・タグ付き

定価:¥24,500



■ブランド

NOELREUSSIRノエルレウシール



■アイテム

RetroGraphicPulloverJacket

レトログラフィックプルオーバージャケット



■カラー

Blueブルー



■サイズ

3（Lサイズ相当）

着丈:69cm

身幅:62cm

裄丈:88cm



■素材

表地:ポリエステル100%

裏地:ポリエステル100%

リブ:ポリエステル73%綿24%ポリウレタン3%



■生産国

中国



■状態

新品・未使用・タグ付きです。



■ブランド詳細

業界初の「モードストリート」を提案する「NOELREUSSIR」は、海外コレクションブランドを思わせる感度の高さと従来のゴルフスタイルを振り切る、エッジの効いたデザインが特徴。

普段使いもできるストリートスタイルのウェアが揃います。



種類···ジャケット

カラー···ブルー

サイズ···L

丈···長袖



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