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UNION STRATA M 限定 カスタム

ユニオン

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商品の詳細

ビールカップのみ、20-21JAPANLIMITEDにカスタムしてあります。

汚れは、洗えば落ちる程度かと思います。

モデル年式···21-22モデル

性別···メンズ

サイズ···M

タイプ···ストラップ型

商品の説明

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