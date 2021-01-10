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UNION STRATA M 限定 カスタム
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￥10290税込
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商品の詳細
ビールカップのみ、20-21JAPANLIMITEDにカスタムしてあります。
汚れは、洗えば落ちる程度かと思います。
モデル年式···21-22モデル
性別···メンズ
サイズ···M
タイプ···ストラップ型
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モデル年式···21-22モデル
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商品の説明
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