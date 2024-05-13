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【美品】CASTELBAJAC SPORT ライカ 中綿キルティング ジャケット
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￥4334税込
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商品の詳細
サイズは1サイズとなります。（尚、寸法サイズを下の欄に記載していますのでお確かめ下さい。）
綺麗なジャケットです。
スナップ釦の刻印や左ポケットにロゴ刺繍の入った、さりげないブランドアピールがお洒落です。
レッドカラーが映えてコーディネートのポイントになりますので普段着にはもちろんゴルフなどのスポーツなど幅広いシーンで大活躍できます。
コメントなし。即購入されてもＯＫです。きちんと梱包して発送致します！
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サイズ
1
肩幅約39cm
身幅約48cm
着丈約64cm
袖丈約61cm
（素人寸法なので若干違いはあります。）
ポリエステル100％
となっています。
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#カステルバジャック
#中綿
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商品の説明
美品】CASTELBAJAC SPORT ライカ 中綿キルティング ジャケット ...
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