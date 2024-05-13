美品】CASTELBAJAC SPORT ライカ 中綿キルティング ジャケット ...

商品の詳細

◆CASTELBAJACSPORT(カステルバジャック)



サイズは1サイズとなります。（尚、寸法サイズを下の欄に記載していますのでお確かめ下さい。）



綺麗なジャケットです。



スナップ釦の刻印や左ポケットにロゴ刺繍の入った、さりげないブランドアピールがお洒落です。



レッドカラーが映えてコーディネートのポイントになりますので普段着にはもちろんゴルフなどのスポーツなど幅広いシーンで大活躍できます。



コメントなし。即購入されてもＯＫです。きちんと梱包して発送致します！





〖フォローするだけで〗



◯ 7000円以下は値引きなし

☆ 8000円以下→100円OFF

★ 9000円以下→300円OFF

◯10000円以下→500円OFF

●10000円以上→ 10％OFF





※ご購入前にコメントにて【フォロー割り】とお伝えください。



尚、他にリピート割り、まとめ買い割りとあります。(ご希望の方は私のプロフィールに記載あり)





サイズ



1



肩幅約39cm

身幅約48cm

着丈約64cm

袖丈約61cm



（素人寸法なので若干違いはあります。）



ポリエステル100％



となっています。



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