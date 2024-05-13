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美品　JACK BUNNY ジャックバニー ゴルフ ハーフジップ半袖 総柄ロゴ

ジャックバニー

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美品　JACK BUNNY ジャックバニー ゴルフ ハーフジップ半袖 総柄ロゴ
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美品　JACKBUNNYジャックバニーゴルフハーフジップ半袖総柄ロゴ

JACKBUNNYジャックバニーゴルフ2021年半袖シャツロゴ

▼JACKBUNNYジャックバニー▼
2021年ハーフジップ半袖シャツロゴ総柄


今期流行りのモックネックシャツです♪
メッシュタイプで吸水速乾機能があり、首元がジップタイプの半袖シャツ。
着やすく涼し気なアイテムです。

サイズM
着丈69cm
身幅48cm
袖丈30cm
素人による採寸です。

#ジャックバニー
#ゴルフ
#ゴルフウェア
#ハーフジップ
#Lサイズ

商品の説明

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