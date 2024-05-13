美品　JACK BUNNY ジャックバニー ゴルフ ハーフジップ半袖 総柄ロゴ

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美品 JACKBUNNYジャックバニーゴルフハーフジップ半袖総柄ロゴ



JACKBUNNYジャックバニーゴルフ2021年半袖シャツロゴ



▼JACKBUNNYジャックバニー▼

2021年ハーフジップ半袖シャツロゴ総柄





今期流行りのモックネックシャツです♪

メッシュタイプで吸水速乾機能があり、首元がジップタイプの半袖シャツ。

着やすく涼し気なアイテムです。



サイズM

着丈69cm

身幅48cm

袖丈30cm

素人による採寸です。



#ジャックバニー

#ゴルフ

#ゴルフウェア

#ハーフジップ

#Lサイズ