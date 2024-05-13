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YAMAHAドライバーinpres Rmx01ヘッドカバー付

ヤマハ

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YAMAHAドライバーinpres Rmx01ヘッドカバー付
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商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます。

種類···ドライバー

利き手···右

対象···メンズ

YAMAHAドライバーです。
9.5°
右利き、メンズ用
シャフトS
fujikuraspeederTMX514-D

グリップに少し傷がございます。※画像参照
ヘッドに少し傷がございます。その部分以外は比較的綺麗かと思います。
ヘッドカバー付で出品します。

ノークレーム、ノーリターンでお願いします。

商品の説明

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