YAMAHAドライバーinpres Rmx01ヘッドカバー付

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商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます。



種類···ドライバー



利き手···右



対象···メンズ



YAMAHAドライバーです。

9.5°

右利き、メンズ用

シャフトS

fujikuraspeederTMX514-D



グリップに少し傷がございます。※画像参照

ヘッドに少し傷がございます。その部分以外は比較的綺麗かと思います。

ヘッドカバー付で出品します。



ノークレーム、ノーリターンでお願いします。