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YAMAHAドライバーinpres Rmx01ヘッドカバー付
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￥3307税込
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商品の詳細
ご覧いただきありがとうございます。
種類···ドライバー
利き手···右
対象···メンズ
YAMAHAドライバーです。
9.5°
右利き、メンズ用
シャフトS
fujikuraspeederTMX514-D
グリップに少し傷がございます。※画像参照
ヘッドに少し傷がございます。その部分以外は比較的綺麗かと思います。
ヘッドカバー付で出品します。
ノークレーム、ノーリターンでお願いします。
種類···ドライバー
利き手···右
対象···メンズ
YAMAHAドライバーです。
9.5°
右利き、メンズ用
シャフトS
fujikuraspeederTMX514-D
グリップに少し傷がございます。※画像参照
ヘッドに少し傷がございます。その部分以外は比較的綺麗かと思います。
ヘッドカバー付で出品します。
ノークレーム、ノーリターンでお願いします。
商品の説明
YAMAHAドライバーinpres Rmx01ヘッドカバー付
YAMAHAドライバーinpres Rmx01ヘッドカバー付
YAMAHAドライバーinpres Rmx01ヘッドカバー付
YAMAHAドライバーinpres Rmx01ヘッドカバー付
YAMAHAドライバーinpres Rmx01ヘッドカバー付
YAMAHAドライバーinpres Rmx01ヘッドカバー付
YAMAHAドライバーinpres Rmx01ヘッドカバー付
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