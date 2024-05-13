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ブラック＆ホワイト 秋冬用メンズパンツ
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￥1664税込
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商品の詳細
2回着用してますが
usedとしてご理解いただき
ご購入くださいませ。
ウエスト88センチ
股下78センチ
すそ幅21センチ
あくまでも素人の測定ですので
若干の誤差があります。
以上よろしくお願いします。
種類···パンツ
カラー···レッド
丈···長ズボン
商品の説明
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