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ブラック＆ホワイト　秋冬用メンズパンツ

ブラックアンドホワイト

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ブラック＆ホワイト　秋冬用メンズパンツ
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商品の詳細

ブラック＆ホワイトのおしゃれなパンツです。
2回着用してますが
usedとしてご理解いただき
ご購入くださいませ。

ウエスト88センチ
股下78センチ
すそ幅21センチ

あくまでも素人の測定ですので
若干の誤差があります。

以上よろしくお願いします。

種類···パンツ
カラー···レッド
丈···長ズボン

商品の説明

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