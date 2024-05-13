商品の詳細

【adidas】アディダス ゴルフ レインスーツ



サイズ 0/XG



CLIMAPROOFRAIN



頂きましたが

使用予定がないので出品致します。



中古品（シミあり）になります。



神経質な方はご遠慮下さい。



宜しくお願い致します♪(^ー^)



お値引き不可

※12/29〜1/5まで発送をお休み致します。



#ゴルフ #アディダス #adidas

#レインスーツ