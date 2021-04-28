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商品の詳細

#FR2ゴルフ

表参道直営店にて2023年3月購入

ショッパーは別売りで購入しましたがお付け致します

サイズはFとあるのでフリーです

素材綿

色は濃いグレーに近いブラック

一度短時間着用
洗濯しました

最初か使用感ありぽい感じでした

商品の説明

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