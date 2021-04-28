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商品の詳細

#FR2ゴルフ



表参道直営店にて2023年3月購入



ショッパーは別売りで購入しましたがお付け致します



サイズはFとあるのでフリーです



素材綿



色は濃いグレーに近いブラック



一度短時間着用

洗濯しました



最初か使用感ありぽい感じでした