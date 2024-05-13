【極美品】アンダーアーマー ゴルフウェア　Mサイズ

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商品の詳細

メンズ アンダーアーマーゴルフウェア



公式サイトより引用

気温の変化が激しい秋冬のゴルフにおすすめのデイトナシリーズ。軽量の薄中綿素材（スペーサーニット）が通気性と保温性を両立。撥水加工撥を施した生地が雨天にも対応。運動時のオーバーヒートを防ぎ、快適なラウンドをサポートする。

薄中綿素材(スペーサー)が通気性と保温性を両立し、快適な状態を保つ

レイヤリングが容易なゆったりとしたハーフジップ構造

耐久性に優れたウーブン素材で部分的に覆うことにより防風性を高める

ストーム：撥水加工を施したファブリックが雨や雪をはじく

4wayストレッチ：4方向へのストレッチ性に優れる



カラー:ホワイト×ライトグレー



サイズM



参考価格12100円



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