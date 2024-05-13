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【極美品】アンダーアーマー ゴルフウェア Mサイズ
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￥2080税込
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商品の詳細
公式サイトより引用
気温の変化が激しい秋冬のゴルフにおすすめのデイトナシリーズ。軽量の薄中綿素材（スペーサーニット）が通気性と保温性を両立。撥水加工撥を施した生地が雨天にも対応。運動時のオーバーヒートを防ぎ、快適なラウンドをサポートする。
薄中綿素材(スペーサー)が通気性と保温性を両立し、快適な状態を保つ
レイヤリングが容易なゆったりとしたハーフジップ構造
耐久性に優れたウーブン素材で部分的に覆うことにより防風性を高める
ストーム：撥水加工を施したファブリックが雨や雪をはじく
4wayストレッチ：4方向へのストレッチ性に優れる
カラー:ホワイト×ライトグレー
サイズM
参考価格12100円
☆返金返品交換には対応しかねますので、気になる事がありましたら購入前に質問にてお願い致します。
自宅保管の中古品にご理解をいただける方のみ、ご購入をよろしくお願いいたします
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商品の説明
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