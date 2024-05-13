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コロンビア スキーウェア 120〜130cm
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￥2462税込
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商品の詳細
6-7と記載してありますので、
120～130cmくらいだと思います。
肩がマジックテープで、長さ調整出来ます。
子供が使用したものなので細かい傷はあると思いますが、破れ、スレなどはなく比較的綺麗だと思います。
自宅保管ということをご理解の上ご購入下さい。
検品には注意を払っておりますが、素人検品になりますのでご理解下さい。
発送の際に畳じわができてしまいますのでご了承下さい。
何か気になる点があればコメント下さい。
お待ちしております☆
身長···120cm
商品の説明
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