コロンビア　スキーウェア 120〜130cm

商品の詳細

コロンビア スキーウェア



6-7と記載してありますので、

120～130cmくらいだと思います。



肩がマジックテープで、長さ調整出来ます。





子供が使用したものなので細かい傷はあると思いますが、破れ、スレなどはなく比較的綺麗だと思います。



自宅保管ということをご理解の上ご購入下さい。

検品には注意を払っておりますが、素人検品になりますのでご理解下さい。

発送の際に畳じわができてしまいますのでご了承下さい。





何か気になる点があればコメント下さい。

お待ちしております☆





身長···120cm