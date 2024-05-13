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ニューバランスゴルフ 青系 ダブルジップパーカー 4 裏毛
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￥2597税込
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商品の詳細
■ご覧頂きまして誠にありがとうございます。
■即購入歓迎
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■各種フォロー割実施中
①【フォロー割】
☑︎〜2999円→100円引き
☑︎〜4999円→200円引き
☑︎〜9999円→400円引き
☑︎10000円〜→500円引きとなります
⚠️\"ご購入前\"にコメントにて「フォロー割」とお知らせください。購入後の価格変更はできません。
✅商品情報
■ブランド
・NewBalanceGOLF｜ニューバランスゴルフ
■カラー
・青ブルー
■ポイント
・左胸にワンポイントロゴプレート刺繍
・フード/背中下にラバープリント
・前面下にカンガルーポケット
・フードにストッパー付き
・ダブルジップ
・袖/裾はリブ
・裏毛
■表記サイズ
・サイズ4メンズM相当
■実寸サイズ
平置き採寸（単位：cm）
着丈・・・65cm
身幅・・・56cm
肩幅・・・47cm
袖丈・・・62cm
※多少の誤差は、ご容赦下さい。
■素材
・ポリエステル 100%
■生産国
・中国
■状態
【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない。
✅発送について
・補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送を予定しております。
✅注意事項
・古着ですので、ご理解のある方のご購入をお願い致します。
・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。
・自宅保管ですので、小さな汚れやスレなど、見落としがある場合もございます。
・基本的に一点モノとなりますので、気になった商品はお早めにお願い致します。
︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎⬇️タップすると一覧をご覧頂けます⬇️
#古着屋CELTIC #CELTIC_ゴルフ
カラー...ブルー
サイズ...M
丈...長袖
種類...トレーナー
■即購入歓迎
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■各種フォロー割実施中
①【フォロー割】
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✅商品情報
■ブランド
・NewBalanceGOLF｜ニューバランスゴルフ
■カラー
・青ブルー
■ポイント
・左胸にワンポイントロゴプレート刺繍
・フード/背中下にラバープリント
・前面下にカンガルーポケット
・フードにストッパー付き
・ダブルジップ
・袖/裾はリブ
・裏毛
■表記サイズ
・サイズ4メンズM相当
■実寸サイズ
平置き採寸（単位：cm）
着丈・・・65cm
身幅・・・56cm
肩幅・・・47cm
袖丈・・・62cm
※多少の誤差は、ご容赦下さい。
■素材
・ポリエステル 100%
■生産国
・中国
■状態
【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない。
✅発送について
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✅注意事項
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・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。
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#古着屋CELTIC #CELTIC_ゴルフ
カラー...ブルー
サイズ...M
丈...長袖
種類...トレーナー
商品の説明
ニューバランスゴルフ 青系 ダブルジップパーカー 4 裏毛
ニューバランスゴルフ 青系 ダブルジップパーカー 4 裏毛
ニューバランスゴルフ 青系 ダブルジップパーカー 4 裏毛
ニューバランスゴルフ 青系 ダブルジップパーカー 4 裏毛
ニューバランスゴルフ 青系 ダブルジップパーカー 4 裏毛
ニューバランスゴルフ 青系 ダブルジップパーカー 4 裏毛
ニューバランスゴルフ 青系 ダブルジップパーカー 4 裏毛
ニューバランスゴルフ 青系 ダブルジップパーカー 4 裏毛
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