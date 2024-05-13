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ニューバランスゴルフ 青系 ダブルジップパーカー 4 裏毛

ニューバランスゴルフ

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ニューバランスゴルフ 青系 ダブルジップパーカー 4 裏毛
ニューバランスゴルフ 青系 ダブルジップパーカー 4 裏毛
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商品の詳細

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⚠️\"ご購入前\"にコメントにて「フォロー割」とお知らせください。購入後の価格変更はできません。



✅商品情報


■ブランド

・NewBalanceGOLF｜ニューバランスゴルフ



■カラー

・青ブルー


■ポイント
・左胸にワンポイントロゴプレート刺繍
・フード/背中下にラバープリント
・前面下にカンガルーポケット
・フードにストッパー付き
・ダブルジップ
・袖/裾はリブ
・裏毛



■表記サイズ

・サイズ4メンズM相当



■実寸サイズ

平置き採寸（単位：cm）
着丈・・・65cm
身幅・・・56cm
肩幅・・・47cm
袖丈・・・62cm

※多少の誤差は、ご容赦下さい。



■素材

・ポリエステル　100%



■生産国

・中国



■状態

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない。



✅発送について
・補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送を予定しております。


✅注意事項
・古着ですので、ご理解のある方のご購入をお願い致します。

・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。


・自宅保管ですので、小さな汚れやスレなど、見落としがある場合もございます。


・基本的に一点モノとなりますので、気になった商品はお早めにお願い致します。


︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎⬇️タップすると一覧をご覧頂けます⬇️
#古着屋CELTIC　#CELTIC_ゴルフ

カラー...ブルー
サイズ...M
丈...長袖

種類...トレーナー

商品の説明

JChereメルカリ購入代行：ニューバランスゴルフ 青系 ダブルジップパーカー
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