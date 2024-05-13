ニューバランスゴルフ 青系 ダブルジップパーカー 4 裏毛

商品の詳細

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①【フォロー割】

☑︎〜2999円→100円引き

☑︎〜4999円→200円引き

☑︎〜9999円→400円引き

☑︎10000円〜→500円引きとなります



⚠️\"ご購入前\"にコメントにて「フォロー割」とお知らせください。購入後の価格変更はできません。







✅商品情報





■ブランド



・NewBalanceGOLF｜ニューバランスゴルフ







■カラー



・青ブルー





■ポイント

・左胸にワンポイントロゴプレート刺繍

・フード/背中下にラバープリント

・前面下にカンガルーポケット

・フードにストッパー付き

・ダブルジップ

・袖/裾はリブ

・裏毛







■表記サイズ



・サイズ4メンズM相当







■実寸サイズ



平置き採寸（単位：cm）

着丈・・・65cm

身幅・・・56cm

肩幅・・・47cm

袖丈・・・62cm



※多少の誤差は、ご容赦下さい。







■素材



・ポリエステル 100%







■生産国



・中国







■状態



【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない。







✅発送について

・補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送を予定しております。





✅注意事項

・古着ですので、ご理解のある方のご購入をお願い致します。



・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。





・自宅保管ですので、小さな汚れやスレなど、見落としがある場合もございます。





・基本的に一点モノとなりますので、気になった商品はお早めにお願い致します。





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#古着屋CELTIC #CELTIC_ゴルフ



カラー...ブルー

サイズ...M

丈...長袖



種類...トレーナー