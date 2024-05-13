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マルボン レディース ゴルフ ウェア トップス 長袖 セーター 春秋
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￥5520税込
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商品の詳細
新品、タグ付き正規品。
カラー：ベージュ/ブラウン/グリーン
ご購入後取引メッセージにてサイズ/カラーをお知らせください。
サイズS着丈：54.5cm脇～脇：41cm肩+袖丈：76.75cm
サイズM着丈：56cm脇～脇：43.5cm肩+袖丈：78.85cm
サイズL着丈：57.5cm脇～脇：46cm肩+袖丈：80.95cm
※素人採寸のため、若干の誤差（1-2cm)がある場合があります。
韓国正規店で購入しました、確実正規品です。
※海外モデルのため日本製のものと表記やタグが異なります。御了承下さいませ。
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サイズS着丈：54.5cm脇～脇：41cm肩+袖丈：76.75cm
サイズM着丈：56cm脇～脇：43.5cm肩+袖丈：78.85cm
サイズL着丈：57.5cm脇～脇：46cm肩+袖丈：80.95cm
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※海外モデルのため日本製のものと表記やタグが異なります。御了承下さいませ。
商品の説明
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