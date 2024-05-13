マルボン レディース ゴルフ ウェア トップス 長袖 セーター 春秋 ...

商品の詳細

新品、タグ付き正規品。

カラー：ベージュ/ブラウン/グリーン

ご購入後取引メッセージにてサイズ/カラーをお知らせください。



サイズS着丈：54.5cm脇～脇：41cm肩+袖丈：76.75cm

サイズM着丈：56cm脇～脇：43.5cm肩+袖丈：78.85cm

サイズL着丈：57.5cm脇～脇：46cm肩+袖丈：80.95cm



※素人採寸のため、若干の誤差（1-2cm)がある場合があります。

韓国正規店で購入しました、確実正規品です。

※海外モデルのため日本製のものと表記やタグが異なります。御了承下さいませ。