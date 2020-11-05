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アンパスィ　ゴルフウエア

アンパスィ

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商品の詳細

【アンパスィ　ゴルフウエア　　andperse】

色…白（首元　ベージュ）
サイズ…LL

使用回数は1回です！

首元は、ほかの部分と素材が違います！
ナイロンっぽい素材です！
写真のご確認をお願いいたします＾＾

高級感があり、生地も薄く、動きやすく、
これからのゴルフシーズンにバッチリ着れます！
もちろん春・夏も着れます＊

綺麗に保管しています！
※お返事致しますので
コメントお待ちしております！
よろしくお願いします＾＾

商品の説明

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