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アンパスィ ゴルフウエア
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￥1520税込
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商品の詳細
【アンパスィ ゴルフウエア andperse】
色…白（首元 ベージュ）
サイズ…LL
使用回数は1回です！
首元は、ほかの部分と素材が違います！
ナイロンっぽい素材です！
写真のご確認をお願いいたします＾＾
高級感があり、生地も薄く、動きやすく、
これからのゴルフシーズンにバッチリ着れます！
もちろん春・夏も着れます＊
綺麗に保管しています！
※お返事致しますので
コメントお待ちしております！
よろしくお願いします＾＾
色…白（首元 ベージュ）
サイズ…LL
使用回数は1回です！
首元は、ほかの部分と素材が違います！
ナイロンっぽい素材です！
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高級感があり、生地も薄く、動きやすく、
これからのゴルフシーズンにバッチリ着れます！
もちろん春・夏も着れます＊
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商品の説明
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