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商品の詳細

【アンパスィ ゴルフウエア andperse】



色…白（首元 ベージュ）

サイズ…LL



使用回数は1回です！



首元は、ほかの部分と素材が違います！

ナイロンっぽい素材です！

写真のご確認をお願いいたします＾＾



高級感があり、生地も薄く、動きやすく、

これからのゴルフシーズンにバッチリ着れます！

もちろん春・夏も着れます＊



綺麗に保管しています！

※お返事致しますので

コメントお待ちしております！

よろしくお願いします＾＾