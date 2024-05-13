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DESCENTE GOLF モールニットパーカー
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￥7480税込
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商品の詳細
DESCENTEGOLF
モールニットパーカー
モコモコとした柔らかい風合いが特徴のモール糸を使用したニットパーカー。
「DESCENTE」ロゴ入りの幅広プリントファスナーがデザインポイント。
原産国：中国
品番：DGWUJL03
定価：￥20900
状態：新品未使用タグ付き
COLOR:WH00
サイズ
L:身幅44cm裄丈77cm着丈59.5cm
素材
本体:ポリエステル100%
ワッペン:合成皮革（ポリウレタン樹脂加工）
#デサントゴルフ
#descentegolf
#ゴルフ
モールニットパーカー
モコモコとした柔らかい風合いが特徴のモール糸を使用したニットパーカー。
「DESCENTE」ロゴ入りの幅広プリントファスナーがデザインポイント。
原産国：中国
品番：DGWUJL03
定価：￥20900
状態：新品未使用タグ付き
COLOR:WH00
サイズ
L:身幅44cm裄丈77cm着丈59.5cm
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本体:ポリエステル100%
ワッペン:合成皮革（ポリウレタン樹脂加工）
#デサントゴルフ
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商品の説明
デサントゴルフ モールニットパーカー DGWUJL03のレディースゴルフ ...
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