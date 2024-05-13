イエローグリーン　ポロシャツ　綿

商品の詳細

カラー···グリーン系

種類···ポロシャツ

サイズ···L



ご覧いただきありがとうございます。

着用回数少なめです。

袖ののDWが可愛いです。

襟が二重になっていて、たち襟もオススメです。



大きなヨゴレなどはございません。



中古品の為、ご理解をお願いします。

神経質な方はご遠慮願います。



サイズ 3



身幅 47 cm

身丈 59 cm



即購入オッケー。

他の商品と同梱の際はお値引きご対応いたします。

よろしくお願いします。



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