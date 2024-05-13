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イエローグリーン　ポロシャツ　綿

ダンスウィズドラゴン

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イエローグリーン　ポロシャツ　綿
イエローグリーン　ポロシャツ　綿
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商品の詳細

カラー···グリーン系
種類···ポロシャツ
サイズ···L

ご覧いただきありがとうございます。
着用回数少なめです。
袖ののDWが可愛いです。
襟が二重になっていて、たち襟もオススメです。

大きなヨゴレなどはございません。

中古品の為、ご理解をお願いします。
神経質な方はご遠慮願います。

サイズ　3

身幅　47　cm
身丈　59　cm

即購入オッケー。
他の商品と同梱の際はお値引きご対応いたします。
よろしくお願いします。

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H

商品の説明

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