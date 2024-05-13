マルボンゴルフ グリーン M トップス ポロシャツ ゴルフウェア 大人気

商品の詳細

アメリカ発、キュートなデザインのMalbongolf！



胸元の筆記体ロゴがかわいいポロシャツ！



袖口にはキャラクターロゴもあり

とてもキュートです◎



コーディネートしやすい可愛いカラー！



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【サイズ】



M





【カラー】



グリーン





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《注意点》



※最安価で販売しております。

最安価での発送方法になりますのでご理解頂いた上で購入お願いします。

※こちらは海外並行輸入品です。

生産工場から余剰生産品、正規品として出せなかった商品を販売しております。わずかな汚れ、ほつれがあります。

※完璧を求められる方は日本店舗にて購入をオススメ致します。

※商品画像の色合いは現物に近づけるよう努めておりますが、撮影時の光線やモニタ環境などにより実際の色合いや濃淡と差異がある場合がありますので予めご了承ください。

※日本製品に比べて商品の作りが甘い物もございます。





番号AP228



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