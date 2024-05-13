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ニューバランスゴルフ　モックネックシャツ　サイズ0

ニューバランスゴルフ

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ニューバランスゴルフ　モックネックシャツ　サイズ0
ニューバランスゴルフ　モックネックシャツ　サイズ0
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

カラー···ホワイト

●色：ホワイト

●サイズ：0
　平置き実寸
　着丈：56
　身幅：44
素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

生地は薄手です。

写真6枚目少し生地を引っ掛けたような箇所があります。

商品の説明

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