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ニューバランスゴルフ モックネックシャツ サイズ0
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￥2340税込
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商品の詳細
●色：ホワイト
●サイズ：0
平置き実寸
着丈：56
身幅：44
素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。
生地は薄手です。
写真6枚目少し生地を引っ掛けたような箇所があります。
商品の説明
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