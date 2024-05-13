ニューバランスゴルフ　モックネックシャツ　サイズ0

商品の詳細

カラー···ホワイト



●色：ホワイト



●サイズ：0

平置き実寸

着丈：56

身幅：44

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



生地は薄手です。



写真6枚目少し生地を引っ掛けたような箇所があります。