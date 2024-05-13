(sw938)エクスニクス【XL】スノーウェア スノボパンツ メンズ チェック柄

商品の詳細

カラー···ブラック

サイズ···XL(LL)

デザイン···その他





ID.swm25N

#「Carry全商品」

#「Carryメンズ」

#「Carryスポーツウェア」

見てね♪



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♡コメントなし即購入大歓迎





★商品説明★

【ブランド】

X-niX

エクスニクス

フェニックス



【サイズ】

XL



【色】

黒ブラック

白ホワイト

チェック柄



【素材】

画像をご覧ください



【その他】

・中綿なしですが中厚手でしっかりとした生地感です

・ウエストや裾にパウダーガードがあり、内股にベンチレーションがあり機能も充実しております！





デザイン、色合い

とっても素敵です♡





★こちらの商品は

古着です

神経質な方はご購入をお控えください







★サイズは最後の画像に

平置き実寸でお測りした

サイズ表がございます

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