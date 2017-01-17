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【当店限定】Franklinフランクリン Custom CFX Pro Sサイズ

フランクリン

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【当店限定】Franklinフランクリン Custom CFX Pro Sサイズ
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商品の詳細

商品名:FranklinCustomCFXPROBATTINGGLOVES
メーカー:フランクリン
カラー:イエロー(黄色)
サイズ:大人Sサイズ(USA規格)
状態:新品未使用
バッティンググローブです。
※当店限定のデザイン

⭐︎使用素材:羊革、合成皮革
⭐︎原産国:ベトナム製
⭐︎手長のサイズ(手の甲から中指)
サイズ｜インチ｜cm
S｜6.75-7｜17.1-17.8
M｜7-7.25｜17.8-18.4
L｜7.25-7.75｜18.4-19.7
※1インチ=約2.54cm換算

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商品の説明

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