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【当店限定】Franklinフランクリン Custom CFX Pro Sサイズ
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￥2340税込
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商品の詳細
商品名:FranklinCustomCFXPROBATTINGGLOVES
メーカー:フランクリン
カラー:イエロー(黄色)
サイズ:大人Sサイズ(USA規格)
状態:新品未使用
バッティンググローブです。
※当店限定のデザイン
⭐︎使用素材:羊革、合成皮革
⭐︎原産国:ベトナム製
⭐︎手長のサイズ(手の甲から中指)
サイズ｜インチ｜cm
S｜6.75-7｜17.1-17.8
M｜7-7.25｜17.8-18.4
L｜7.25-7.75｜18.4-19.7
※1インチ=約2.54cm換算
値引き交渉可能
FranklinSports
メジャー
MLB
プロ野球
社会人
大学
高校野球
草野球
甲子園
バット
バッテ
バッティンググラブ
革手
グローブ
硬式
軟式
Nike
ナイキ
Adidas
アディダス
UNDERARMOUR
アンダーアーマー
ミズノ
SSK
メーカー:フランクリン
カラー:イエロー(黄色)
サイズ:大人Sサイズ(USA規格)
状態:新品未使用
バッティンググローブです。
※当店限定のデザイン
⭐︎使用素材:羊革、合成皮革
⭐︎原産国:ベトナム製
⭐︎手長のサイズ(手の甲から中指)
サイズ｜インチ｜cm
S｜6.75-7｜17.1-17.8
M｜7-7.25｜17.8-18.4
L｜7.25-7.75｜18.4-19.7
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商品の説明
【当店限定】Franklinフランクリン Custom CFX Pro Sサイズ
【当店限定】Franklinフランクリン Custom CFX Pro Sサイズ
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