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ダクト用換気扇 三菱電機
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￥5822税込
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商品の詳細
型番:VD-23ZVB6
写真型番等お間違い無いか確認をお願い致します。
吊金具付きとしております。
同梱させていただくのに、一度開封しております。
また、梱包材に多少の汚れ等あります。
参考定価¥81,500
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商品の説明
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