【ASUS】Zenbook 14 OLED UX3402Z

商品の詳細

画面サイズ...13～14.4インチ



CPU種類...Corei7

OS...Windows11

メモリ...16〜31GB

SSD容量...512～999GB



Zenbook14OLEDUX3402Zです。

リモートワーク用に購入しましたが結局使うことがないので出品します。

家で使うのはデスクトップばかりでノートパソコンの出番はほぼありませんでした。

スペックは以下のとおりです。





【OS】Windows11Home(64bit)

【CPU】i7-1260P(2.1GHz)12コア

【メモリ】DDR516GB

【SSD】512GB

【光学ドライブ】非搭載

【液晶】14.0型OLED(解像度2,880×1,800)90Hz

【有線LAN】非搭載

【無線LAN】IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax

【WEBカメラ】207万画素



ドット抜けはありません、完動品です。

写真にあるものが全てになります。

美品だと思いますが中古品なので神経質な方はご遠慮ください。



※値下げ交渉の場合は希望金額をコメントに書いてください。



#エイスース

#ASUS

#zenbook

#corei7