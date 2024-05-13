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【ASUS】Zenbook 14 OLED UX3402Z

エイスース

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【ASUS】Zenbook 14 OLED UX3402Z
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商品の詳細

画面サイズ...13～14.4インチ

CPU種類...Corei7
OS...Windows11
メモリ...16〜31GB
SSD容量...512～999GB

Zenbook14OLEDUX3402Zです。
リモートワーク用に購入しましたが結局使うことがないので出品します。
家で使うのはデスクトップばかりでノートパソコンの出番はほぼありませんでした。
スペックは以下のとおりです。


【OS】Windows11Home(64bit)
【CPU】i7-1260P(2.1GHz)12コア
【メモリ】DDR516GB
【SSD】512GB
【光学ドライブ】非搭載
【液晶】14.0型OLED(解像度2,880×1,800)90Hz
【有線LAN】非搭載
【無線LAN】IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax
【WEBカメラ】207万画素

ドット抜けはありません、完動品です。
写真にあるものが全てになります。
美品だと思いますが中古品なので神経質な方はご遠慮ください。

※値下げ交渉の場合は希望金額をコメントに書いてください。

#エイスース
#ASUS
#zenbook
#corei7

商品の説明

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