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【ASUS】Zenbook 14 OLED UX3402Z
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￥28750税込
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商品の詳細
CPU種類...Corei7
OS...Windows11
メモリ...16〜31GB
SSD容量...512～999GB
Zenbook14OLEDUX3402Zです。
リモートワーク用に購入しましたが結局使うことがないので出品します。
家で使うのはデスクトップばかりでノートパソコンの出番はほぼありませんでした。
スペックは以下のとおりです。
【OS】Windows11Home(64bit)
【CPU】i7-1260P(2.1GHz)12コア
【メモリ】DDR516GB
【SSD】512GB
【光学ドライブ】非搭載
【液晶】14.0型OLED(解像度2,880×1,800)90Hz
【有線LAN】非搭載
【無線LAN】IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax
【WEBカメラ】207万画素
ドット抜けはありません、完動品です。
写真にあるものが全てになります。
美品だと思いますが中古品なので神経質な方はご遠慮ください。
※値下げ交渉の場合は希望金額をコメントに書いてください。
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商品の説明
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