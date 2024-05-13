光学きれい Nikon Nikkor AF-S 300mm F4 D IF ED

商品の詳細

【光学きれいです】NikonNikkorAF-S300mmF4DIFEDニッコール



□商品詳細



※商品は全て中古品です。その為、傷や汚れ経年劣化等がございます。

写真を多数掲載しておりますのでご確認下さい。



外観：外観、かなり綺麗です。マウント部が少し歪んでいるような？合うマウントのカメラがなく取り付けに支障があるか未確認です。

光学：微細なチリの混入ございます。カビ・くもり・バルサム切れ・目立つホコリございません。個人的には、これまで見たレンズの中では一級品レベルの綺麗さに感じます。

絞り：合うマウントのカメラがなく未確認です。

動作：合うマウントのカメラがなく未確認です。

出品物：画像にてご確認ください。フロントキャップが取り付けはできますが若干破損しています。

※ニコンFマウントとしてますが、正確には「ニコンFマウントCPU内蔵Dタイプ」とのことです。



□注意事項

※こちらのレンズは現状品ですので返品はお受けしません。

※記載の有無又は記載と違う部分は現状を優先します。

※全て中古品です。ご自身で整備前提でのご入札をお願い致します。