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BenQ EW3280U 32インチ 4Kモニター
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￥18550税込
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商品の詳細
今年1月に購入し9ヶ月ほど使用しました。
モニター買い替えのため出品致します。
電源ケーブル以外のケーブルとスタンドは未使用です。
画面に傷・汚れありません。
全体的に状態は綺麗な方だと思いますが、
あくまで中古品になりますので、ご理解ある方のみで
宜しくお願いします。
付属品は全てあります。
付属品：電源ケーブル、HDMIケーブル、リモコン、説明書
■スペック
画面サイズ:32インチ
パネル:IPS
解像度:4K（3840x2160）
応答速度:5ms
リフレッシュレート:60Hz
表面処理:ノングレア（非光沢）
モニター買い替えのため出品致します。
電源ケーブル以外のケーブルとスタンドは未使用です。
画面に傷・汚れありません。
全体的に状態は綺麗な方だと思いますが、
あくまで中古品になりますので、ご理解ある方のみで
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付属品は全てあります。
付属品：電源ケーブル、HDMIケーブル、リモコン、説明書
■スペック
画面サイズ:32インチ
パネル:IPS
解像度:4K（3840x2160）
応答速度:5ms
リフレッシュレート:60Hz
表面処理:ノングレア（非光沢）
商品の説明
EW3280U
ベンキュージャパン BenQ EW3280U 4K エンターテインメントモニター (32インチ/4K/IPS/DisplayHDR400/HDRi/2.1ch treVoloスピーカー/リモコン付属/HDMI/DP/USB Type-C(60W給電)
ベンキュージャパン BenQ EW3280U 4K エンターテインメントモニター (32インチ/4K/IPS/DisplayHDR400/HDRi/2.1ch treVoloスピーカー/リモコン付属/HDMI/DP/USB Type-C(60W給電)
ベンキュージャパン BenQ EW3280U 4K エンターテインメントモニター (32インチ/4K/IPS/DisplayHDR400/HDRi/2.1ch treVoloスピーカー/リモコン付属/HDMI/DP/USB Type-C(60W給電)
ベンキュージャパン BenQ EW3280U 4K エンターテインメントモニター (32インチ/4K/IPS/DisplayHDR400/HDRi/2.1ch treVoloスピーカー/リモコン付属/HDMI/DP/USB Type-C(60W給電)
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