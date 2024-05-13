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BenQ EW3280U 32インチ 4Kモニター

Cspoon

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BenQ EW3280U 32インチ 4Kモニター
BenQ EW3280U 32インチ 4Kモニター
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商品の詳細

今年1月に購入し9ヶ月ほど使用しました。
モニター買い替えのため出品致します。
電源ケーブル以外のケーブルとスタンドは未使用です。
画面に傷・汚れありません。

全体的に状態は綺麗な方だと思いますが、
あくまで中古品になりますので、ご理解ある方のみで
宜しくお願いします。

付属品は全てあります。
付属品：電源ケーブル、HDMIケーブル、リモコン、説明書

■スペック
画面サイズ:32インチ
パネル:IPS
解像度‎:4K（3840x2160）
応答速度‎:5ms
リフレッシュレート:60Hz
表面処理:ノングレア（非光沢）

商品の説明

EW3280U
EW3280U
ベンキュージャパン BenQ EW3280U 4K エンターテインメントモニター (32インチ/4K/IPS/DisplayHDR400/HDRi/2.1ch treVoloスピーカー/リモコン付属/HDMI/DP/USB Type-C(60W給電)
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