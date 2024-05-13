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24型テレビ 【SHARP AQUOS K K40 LC-24K40-B】
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￥2960税込
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商品の詳細
画像1枚目は写り込みのため一部モザイク処理しています。
●状態
2年ほど使用した後、箱内で保管していました。
液晶に目立ったキズ等はありません。
動作確認済みです。
●発送
購入時の箱/梱包材を用いて発送いたします。
●商品情報
SHARPAQUOSKK40LC-24K40-B
BS/CSチューナ有無:BS/110°CSデジタル兼用チューナ
HIGHDYN.RANGE_ST:NOHDR
LEDバックライト有
LED種類:エッジライトLED
NETFLIX:NONETFLIX
WEBCONTENTACC:NOWEBCONTENT
color:BLACK
アスペクト比:16:9
イーサネット端子有
ディスプレイタイプ:LCD(液晶)
ハイビジョン対応:ハイビジョン
地上波デジタルチューナ有無数:地上D2チューナ有
外付けHDD対応有
多段階評価2014カラーTV:4
画素数クラス別(横):1024−1366
画素数クラス別(縦):720−1024
画面サイズ・クラス別3:21−26インチ未満
画面サイズ・クラス別4:24インチ
省エネ基準目標年度:2012年度
電子番組表(EPG)有無種類:G−GUIDE
電源タイプ:ACタイプ
高速液晶表示:60ヘルツ
#シャープ
#SHARP
商品の説明
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