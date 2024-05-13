24型テレビ 【SHARP AQUOS K K40 LC-24K40-B】

商品の詳細

不要になりましたので出品いたします。

画像1枚目は写り込みのため一部モザイク処理しています。



●状態

2年ほど使用した後、箱内で保管していました。

液晶に目立ったキズ等はありません。

動作確認済みです。



●発送

購入時の箱/梱包材を用いて発送いたします。



●商品情報

SHARPAQUOSKK40LC-24K40-B



BS/CSチューナ有無:BS/110°CSデジタル兼用チューナ

HIGHDYN.RANGE_ST:NOHDR

LEDバックライト有

LED種類:エッジライトLED

NETFLIX:NONETFLIX

WEBCONTENTACC:NOWEBCONTENT

color:BLACK

アスペクト比:16:9

イーサネット端子有

ディスプレイタイプ:LCD(液晶)

ハイビジョン対応:ハイビジョン

地上波デジタルチューナ有無数:地上D2チューナ有

外付けHDD対応有

多段階評価2014カラーTV:4

画素数クラス別(横):1024−1366

画素数クラス別(縦):720−1024

画面サイズ・クラス別3:21−26インチ未満

画面サイズ・クラス別4:24インチ

省エネ基準目標年度:2012年度

電子番組表(EPG)有無種類:G−GUIDE

電源タイプ:ACタイプ

高速液晶表示:60ヘルツ



#シャープ

#SHARP