  • 24型テレビ 【SHARP AQUOS K K40 LC-24K40-B】
  • 24型テレビ 【SHARP AQUOS K K40 LC-24K40-B】
  • 24型テレビ 【SHARP AQUOS K K40 LC-24K40-B】
24型テレビ 【SHARP AQUOS K K40 LC-24K40-B】
  • 当日発送
  • 送料無料

24型テレビ 【SHARP AQUOS K K40 LC-24K40-B】

シャープ

お気に入りブランド
クチコミ評価 5.4321件）07
販売価格 ：

2960税込

獲得ポイント ：
321ポイント

商品がカートに追加されました
24型テレビ 【SHARP AQUOS K K40 LC-24K40-B】
24型テレビ 【SHARP AQUOS K K40 LC-24K40-B】
販売価格：￥4,950 税込
お買い物を続けるカートへ進む

在庫あり

※ 商品のお届けについてはこちらよりご確認ください。

SHOPPING が販売、発送いたします。

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

  • ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

利用可

  • ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
    ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
    ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

商品の詳細

不要になりましたので出品いたします。
画像1枚目は写り込みのため一部モザイク処理しています。

●状態
2年ほど使用した後、箱内で保管していました。
液晶に目立ったキズ等はありません。
動作確認済みです。

●発送
購入時の箱/梱包材を用いて発送いたします。

●商品情報
SHARPAQUOSKK40LC-24K40-B

BS/CSチューナ有無:BS/110°CSデジタル兼用チューナ
HIGHDYN.RANGE_ST:NOHDR
LEDバックライト有
LED種類:エッジライトLED
NETFLIX:NONETFLIX
WEBCONTENTACC:NOWEBCONTENT
color:BLACK
アスペクト比:16:9
イーサネット端子有
ディスプレイタイプ:LCD(液晶)
ハイビジョン対応:ハイビジョン
地上波デジタルチューナ有無数:地上D2チューナ有
外付けHDD対応有
多段階評価2014カラーTV:4
画素数クラス別(横):1024−1366
画素数クラス別(縦):720−1024
画面サイズ・クラス別3:21−26インチ未満
画面サイズ・クラス別4:24インチ
省エネ基準目標年度:2012年度
電子番組表(EPG)有無種類:G−GUIDE
電源タイプ:ACタイプ
高速液晶表示:60ヘルツ

#シャープ
#SHARP

商品の説明

24型テレビ 【SHARP AQUOS K K40 LC-24K40-B】
[Android TV] チューナーレスTV 24V型 スマートテレビ ネット動画対応 (VOD) 24インチ VAパネル [24型チューナーレス ネット動画専用スマートTV] アンドロイド Android TV google グーグル クローム HDMI 24 32 i001

24型テレビ 【SHARP AQUOS K K40 LC-24K40-B】
24型 地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンLED液晶テレビ | Joshin ...

24型テレビ 【SHARP AQUOS K K40 LC-24K40-B】
ソニー 24V型 ハイビジョン 液晶テレビ ブラビア 外付けHDD裏番組録画対応 KJ-24W450E

24型テレビ 【SHARP AQUOS K K40 LC-24K40-B】
東芝 24インチ液晶テレビ（24S11）のレンタル商品詳細｜エージーエー ...

24型テレビ 【SHARP AQUOS K K40 LC-24K40-B】
ユニテク　ＤＶＤ内蔵液晶テレビ２４型

24型テレビ 【SHARP AQUOS K K40 LC-24K40-B】
テレビ 24型 液晶テレビ Wチューナー 裏録画 外付けHDD録画機能 24インチ 24V 地上・BS・110度CSデジタル VAパネル HDMI2系統 ハイビジョン MAXZEN J24CHS06

24型テレビ 【SHARP AQUOS K K40 LC-24K40-B】
SHARP（シャープ） 24V型 液晶テレビ AQUOS（アクオス）｜2T-C24DE-B ...

24型テレビ 【SHARP AQUOS K K40 LC-24K40-B】
24インチテレビおすすめ18選｜大きさはどれくらい？録画内蔵や低価格 ...

24型テレビ 【SHARP AQUOS K K40 LC-24K40-B】
24インチ液晶テレビ「BTV-2410K」のご紹介.

24型テレビ 【SHARP AQUOS K K40 LC-24K40-B】
24型ハイビジョン液晶テレビ ##45860-夢グループ(コンサート・通信販売)

24型テレビ 【SHARP AQUOS K K40 LC-24K40-B】
ELSONIC EHDTB24R3 液晶ハイビジョンテレビ【24V型/HDD500GB/2 ...

24型テレビ 【SHARP AQUOS K K40 LC-24K40-B】
24インチテレビおすすめ18選｜大きさはどれくらい？録画内蔵や低価格 ...

24型テレビ 【SHARP AQUOS K K40 LC-24K40-B】
24型地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンLED液晶テレビ | Joshin ...

24型テレビ 【SHARP AQUOS K K40 LC-24K40-B】
ハイセンス 24V型 ハイビジョン 液晶テレビ 24A40G Amazon Prime Video対応 ADSパネル 2021年モデル 3年保証

24型テレビ 【SHARP AQUOS K K40 LC-24K40-B】
２４型液晶テレビ ＱＲＴ－２４Ｗ２Ｋ(通常配送のみ): 家電・照明 ...

家電・スマホ・カメラ・PC/タブレット・PC周辺機器のデイリーランキング

このカテゴリのランキングをもっと見る

この商品を見ている人におすすめ