brother DCP-J940N-B

商品の詳細

brotherDCP-J940N-B



※インクは長く使っていないため、入れ替え必要あり



ADF(オートドキュメントフィーダー):ADF有

CART.SYST.INK:SINGLECOLOR

PCプリンタ機能有

USB有無種類:USB2.0

color:BLACK

イメージスキャナタイプ:フラットベットスキャナ

イーサネット有

カセット給紙対応:有

カラー印刷

タッチポイントタイプ:1POINTタッチ

ダイレクトプリント機能有無:PictBridge

ディスクレーベルプリント対応有

ビューパネル有

プリント方式:インクジェットプリント

メモリカードスロット有

ワイヤレスLAN有

原稿セットタイプ:共用

対応メディアタイプ:マルチタイプ

接続インタフェイス:USB端子

最大出力用紙サイズ:A4判

自動両面印刷有

複写機能有

複合機能有

電源方式(新):AC式



#ブラザー工業

#brother





種類···プリンタ