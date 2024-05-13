brother DCP-J940N-B

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ブラザー

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商品の詳細

brotherDCP-J940N-B

※インクは長く使っていないため、入れ替え必要あり

ADF(オートドキュメントフィーダー):ADF有
CART.SYST.INK:SINGLECOLOR
PCプリンタ機能有
USB有無種類:USB2.0
color:BLACK
イメージスキャナタイプ:フラットベットスキャナ
イーサネット有
カセット給紙対応:有
カラー印刷
タッチポイントタイプ:1POINTタッチ
ダイレクトプリント機能有無:PictBridge
ディスクレーベルプリント対応有
ビューパネル有
プリント方式:インクジェットプリント
メモリカードスロット有
ワイヤレスLAN有
原稿セットタイプ:共用
対応メディアタイプ:マルチタイプ
接続インタフェイス:USB端子
最大出力用紙サイズ:A4判
自動両面印刷有
複写機能有
複合機能有
電源方式(新):AC式

#ブラザー工業
#brother


種類···プリンタ

商品の説明

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DCP-J940N-B/W | インクジェットプリンター・複合機 | ブラザー
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